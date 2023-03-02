Кому з військових у березні прийде більша зарплата

У 2023 році військовослужбовці отримуватимуть нове грошове забезпечення. Підвищення відбулося для тих, хто виконує бойові завдання та бере участь в бойових діях.

Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання чи беруть участь у бойових діях отримуватимуть більшу заробітну плату. В середньому збільшення встановить від 7 тисяч гривень до понад 17 тисяч гривень. Водночас "тиловим" військовослужбовцям зменшили виплати.

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Хто отримає більшу зарплату

у березні стрільці, які не виконують бойові завдання, отримуватимуть 20 586 гривень. Натомість стрільці, які виконують бойові завдання – 50 587 гривень, а учасники бойових дій – 120 587 гривень.

Аналогічна відмінність у зарплатах зберігається і для військовослужбовців вищого рангу. Найсуттєвіше збільшення відбулося для командирів бригад та їхніх заступників.

Військовослужбовці, що виконують бойові (спеціальні) завдання:

Командир отримає у березні вже 80 173 гривні (+17 211 гривень), а його заступник – 78 919 гривень (+16 880 гривень).

Для навідника-оператора зарплата збільшиться на 7 896 гривень, до 52 268 гривень, а для старшого гранатометника — на 7 541 гривню, до 51 152 гривень.

Командир танка отримає вже 54 861 гривню (+8 402 гривні), а командир бойової машини – 53 951 гривню (+8 105 гривень).

Військовослужбовці, що беруть безпосередньо участь у бойових діях отримують:

Командири та їхні заступники – 150 173 гривень та 148 919 гривень відповідно.

Командир взводу – 128 229 гривень.

Командир відділення – 122 677 гривень.

Рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗС України

Пенсії військовим: чи підвищать їх цьогоріч

Нагадуємо, що з 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій на 20%. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, підвищення виплат мало торкнутися усіх категорій пенсіонерів.

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Середнє збільшення пенсій відбудеться на 400 – 700 гривень. А максимальне – на 1 500 гривень. Однак, варто запам'ятати, що індексація враховує лише основу пенсій без будь-яких інших доплат.

Однак, пенсії науковцям та держслужбовцям збільшать не у березні, а у липні.