Скільки часу отримують виплати рідні безвісти зниклих військових
- Родичі військових, які зникли безвісти, можуть отримувати їхню зарплату, розподілену за новими правилами з лютого 2025 року.
- Виплати продовжуються до повернення військового або встановлення факту його загибелі, але можуть припинитися, якщо військовий дезертирував або добровільно здався в полон.
В Україні родичі військовослужбовців, які зникли безвісти під час служби, можуть отримувати їхню заробітну плату. Однак виплати нараховуються у різному розмірі і лише певний час.
Хто може отримувати зарплату зниклого безвісти
З лютого 2025 року родичі військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили в полон, отримують їхню заробітну плату за новими правилами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
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За новими правилами, військовий має право скласти розпорядження і вказати, кому саме і в якому розмірі виплачувати його грошове забезпечення, якщо він зникне безвісти чи потрапить у полон.
У разі відсутності особистого розпорядження, 50% заробітної плати військового розподіляють між його рідними першої лінії. До них належать:
- дружина чи чоловік;
- неповнолітні діти (кошти виплачують їхнім представникам);
- діти з інвалідністю незалежно від віку;
- батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав.
Якщо у зниклого військового немає рідних першої лінії, то 20% його зарплати розподілять між повнолітніми дітьми та братами чи сестрами.
Важливо! Іншу частину зарплати, тобто 50% або 80%, зберігають у військовій частині зниклого. Сума накопичується і виплачується йому після повернення. Якщо військовослужбовця оголосять загиблим, кошти зарахують у спадок.
Скільки часу виплачують зарплату військового
Нараховують та виплачують заробітну плату військові частини. Тому рідним зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця необхідно звернутися до командира військової частини, де він проходив службу з переліком документів:
- заявою на виплату зарплати зниклого;
- копією паспорта та ідентифікаційного коду того, хто претендує на виплати;
- копією документа, який підтверджує родинний зв'язок із військовослужбовцем;
- номером картки для зарахування грошей.
Виплати рідним зниклого чи полоненого військового здійснюються до моменту його повернення або встановлення факту загибелі. Однак є випадки, коли вони припиняються раніше:
- якщо буде встановлено, що солдат самовільно покинув місце служби чи військову частину;
- якщо військовий дезертирував зі Збройних сил України;
- якщо з’ясується, що військовий добровільно здався в полон.
Варто знати! Військова частина надає солдату статус безвісти зниклий, якщо не відомо про місце його перебування протягом 15 діб.