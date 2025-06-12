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Економіка Соцвиплати Скільки часу отримують виплати рідні безвісти зниклих військових
12 червня, 15:01
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Скільки часу отримують виплати рідні безвісти зниклих військових

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Родичі військових, які зникли безвісти, можуть отримувати їхню зарплату, розподілену за новими правилами з лютого 2025 року.
  • Виплати продовжуються до повернення військового або встановлення факту його загибелі, але можуть припинитися, якщо військовий дезертирував або добровільно здався в полон.

В Україні родичі військовослужбовців, які зникли безвісти під час служби, можуть отримувати їхню заробітну плату. Однак виплати нараховуються у різному розмірі і лише певний час.

Хто може отримувати зарплату зниклого безвісти 

З лютого 2025 року родичі військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили в полон, отримують їхню заробітну плату за новими правилами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів

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За новими правилами, військовий має право скласти розпорядження і вказати, кому саме і в якому розмірі виплачувати його грошове забезпечення, якщо він зникне безвісти чи потрапить у полон. 

У разі відсутності особистого розпорядження, 50% заробітної плати військового розподіляють між його рідними першої лінії. До них належать: 

  • дружина чи чоловік;
  • неповнолітні діти (кошти виплачують їхнім представникам);
  • діти з інвалідністю незалежно від віку;
  • батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав.

Якщо у зниклого військового немає рідних першої лінії, то 20% його зарплати розподілять між повнолітніми дітьми та братами чи сестрами.

Важливо! Іншу частину зарплати, тобто 50% або 80%, зберігають у військовій частині зниклого. Сума накопичується і виплачується йому після повернення. Якщо військовослужбовця оголосять загиблим, кошти зарахують у спадок. 

Скільки часу виплачують зарплату військового  

Нараховують та виплачують заробітну плату військові частини. Тому рідним зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця необхідно звернутися до командира військової частини, де він проходив службу з переліком документів:

  • заявою на виплату зарплати зниклого;
  • копією паспорта та ідентифікаційного коду того, хто претендує на виплати;
  • копією документа, який підтверджує родинний зв'язок із військовослужбовцем;
  • номером картки для зарахування грошей.

Виплати рідним зниклого чи полоненого військового здійснюються до моменту його повернення або встановлення факту загибелі. Однак є випадки, коли вони припиняються раніше:

  • якщо буде встановлено, що солдат самовільно покинув місце служби чи військову частину;
  • якщо військовий дезертирував зі Збройних сил України;
  • якщо з’ясується, що військовий добровільно здався в полон. 

Варто знати! Військова частина надає солдату статус безвісти зниклий, якщо не відомо про місце його перебування протягом 15 діб.