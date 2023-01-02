Хто може очікувати на зростання зарплати у 2023 році
Минулого року доходи українців "з'їла" інфляція. Цьогоріч знову прогнозують високий рівень інфляції. Однак більшість роботодавців готові підняти зарплати своїм працівникам.
Якими будуть зарплати цього року та кому пощастить більше, читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Кадровий голод та високі зарплати: кого шукатимуть роботодавці у 2023 році
За оцінкою НБУ, інфляція у 2023 році складе приблизно 21%. Саме на стільки українці втратять купівельну спроможність, якщо їм не переглянуть зарплату.
Як зміниться зарплата
Мінімальна зарплата в Україні залишиться без змін протягом всього 2023 року – на рівні 6 700 гривень. Однак в макропрогнозі від Мінекономіки передбачене підняття середньої зарплати до рівня 18 261 гривня. У гривні це доволі значне зростання, але воно майже цілком нівелюється рівнем інфляції.
І справді компанії готові піднімати зарплати:
- За опитуванням Work.ua, більшість роботодавців цьогоріч планують підвищити зарплати на 8 – 30%.
- В опитуванні Rabota.ua про свою готовність підвищити працівникам зарплати заявили 60% респондентів. Однак здебільшого підняття незначне – на 5 – 10%. Лише 3,7% роботодавців в Україні готові підвищити зарплату на понад 20%, щоб хоча б наздогнати інфляцію.
Кому підвищать зарплати
Експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко у коментарі 24 Каналу розповіла, що зарплати зростатимуть швидше у приватному секторі, особливо в галузях, які є критичними для економіки. Водночас у державному секторі підняття буде повільнішим – воно залежатиме від можливостей держбюджету.
Спад економіки розвіює сподівання щодо збільшення заробітних плат. По рівню зарплатні ми відкотимося до показників 2014 – 2015 років. У кращому разі — 2016 року в доларовому еквіваленті, з огляду на умови та виклики сьогодення.
Тож фахівці радять українцям підготуватися до того, що дохід у 2023 році все ще буде нестабільним. Однак ми віримо, що цей рік буде переможним. І з тим рівнем підтримки, який ми маємо зараз від міжнародних партнерів, ми швидко відбудуємо економіки та суттєво збільшимо рівень доходу у майбутньому.