Зарплати держслужбовців нараховуватимуть по-новому

Кабмін оновив порядок нарахування оплати праці для держслужбовців та змінив підхід до нарахування зарплати. Також затвердили нові розміри надбавок.

Новий порядок нарахування оплати праці держслужбовців

Нові правила щодо оплати праці на держслужбі діють з червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Своєю постановою уряд оновив порядок нарахування зарплати для держслужбовців за класифікацією посад. Відповідні зміни діють з 10 червня. Документ торкнувся:

розмірів надбавок до окладів за ранги держслужбовців;

порядку преміювання працівників на держслужбі, які займають посади категорії "А".

Також оприлюднили розміри надбавок до окладів за ранги таких працівників у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби на 2025 рік. Йдеться про наступні суми:

для дев'ятого рангу – 200 гривень;

для восьмого рангу – 300 гривень;

для сьомого рангу – 400 гривень;

для шостого рангу – 500 гривень;

для п'ятого рангу – 600 гривень;

для четвертого рангу – 700 гривень;

для третього рангу – 800 гривень;

для другого рангу – 900 гривень;

для першого рангу – 1 000 гривень.

Зміни в нарахуванні зарплати

Зміни торкнулися також фіксованої та варіативної зарплати для держслужбовців.

Фіксована складова зарплати:

оклад (з 2026 року мінімальний оклад дорівнюватиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

надбавка за вислугу років (2% від окладу за кожен рік стажу, однак не вище 30% окладу) – з квітня поточного року;

надбавка за ранг.

Варіативна складова зарплати:

місячна премія (максимум 30% окладу за місяць);

квартальна премія (максимально 90% від окладу за квартал).

премія за підсумком року.

На початку 2025 року повідомлялося, що середня зарплата в Україні у держслужбовців становить 62 000 гривень.