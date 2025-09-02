Деяким держслужбовцям в Україні підвищать зарплати: які надбавки ввели
- Кабмін ввів додатковий коефіцієнт підвищення окладів для працівників судів та патронатних служб, який діятиме до кінця 2025 року або воєнного стану.
- Зарплати держслужбовців з липня 2025 року зросли на 7%, середня зарплата становить 62,6 тисячі гривень, а пенсії складають 60% від зарплати.
Оновлення стосуються працівників судів та патронатних служб правосуддя. Їм підвищать оклади, через що зросте зарплата.
Як підвищать посадові оклади?
До 31 грудня 2025 року Кабмін запровадив додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів держслужбовців та працівників патронатних служб судової системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду Тараса Мельничука.
Дивіться також Які зарплати у вчителів в Україні та в інших країнах Європи
Для працівників судів коефіцієнти збільшили так:
- до посадових окладів державних службовців апарату місцевих загальних судів – 1,19;
- до посадових окладів державних службовців апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь судової адміністрації – 1,3;
- Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони – 1,2.
Натомість для працівників патронатних служб коефіцієнти діятимуть до кінця воєнного стану:
- для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;
- для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;
- для місцевих загальних судів – 1,25.
Преміювання цих працівників не перевищуватиме 30% їхнього посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення.
З чого складається зарплата держслужбовця?
Зарплата держслужбовця складається зі сталих і змінних частин. До сталої частини входять посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг держслужбовця. Надбавка за вислугу років у 2025 році становить 2% від посадового окладу за кожен рік служби, але не більше 30% окладу.
Що відомо про зарплати держслужбовців в Україні?
- Зарплати держслужбовців у липні 2025 року зросли на 7% порівняно з минулим роком, досягнувши в середньому 62,6 тисячі гривень. Найвищі зарплати серед держорганів мають НКРЕКП, НАЗК, Антимонопольний комітет, Апарат ВРУ і Мінцифра.
- У 2025 році зарплата держслужбовців формується за новими правилами з урахуванням єдиної класифікації посад. Щодо надбавок за ранг, для держслужбовців встановлені фіксовані суми від 200 до 1 000 гривень залежно від рангу: від 1-го (найвищий) до 9-го (найнижчий).
- Натомість пенсії держслужбовців складають 60% заробітної плати. Для отримання такої пенсії особа має набути визначену мінімальну кількість стажу, яка необхідна, щоб піти на заслужений відпочинок в цей рік.