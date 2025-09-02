Оновлення стосуються працівників судів та патронатних служб правосуддя. Їм підвищать оклади, через що зросте зарплата.

Як підвищать посадові оклади?

До 31 грудня 2025 року Кабмін запровадив додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів держслужбовців та працівників патронатних служб судової системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду Тараса Мельничука.

Дивіться також Які зарплати у вчителів в Україні та в інших країнах Європи

Для працівників судів коефіцієнти збільшили так:

до посадових окладів державних службовців апарату місцевих загальних судів – 1,19;

до посадових окладів державних службовців апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь судової адміністрації – 1,3;

Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони – 1,2.

Натомість для працівників патронатних служб коефіцієнти діятимуть до кінця воєнного стану:

для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;

для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;

для місцевих загальних судів – 1,25.

Преміювання цих працівників не перевищуватиме 30% їхнього посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення.

З чого складається зарплата держслужбовця? Зарплата держслужбовця складається зі сталих і змінних частин. До сталої частини входять посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг держслужбовця. Надбавка за вислугу років у 2025 році становить 2% від посадового окладу за кожен рік служби, але не більше 30% окладу.

Що відомо про зарплати держслужбовців в Україні?