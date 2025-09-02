Обновления касаются работников судов и патронатных служб правосудия. Им повысят оклады, из-за чего вырастет зарплата.

Как повысят должностные оклады?

До 31 декабря 2025 года Кабмин ввел дополнительный коэффициент повышения должностных окладов госслужащих и работников патронатных служб судебной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства Тараса Мельничука.

Для работников судов коэффициенты увеличили так:

к должностным окладам государственных служащих аппарата местных общих судов – 1,19;

к должностным окладам государственных служащих аппарата апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений судебной администрации – 1,3;

Государственной судебной администрации, центрального органа управления Службы судебной охраны – 1,2.

В то же время для работников патронатных служб коэффициенты будут действовать до конца военного положения:

для Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 1,45;

для апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3;

для местных общих судов – 1,25.

Премирование этих работников не будет превышать 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения.

Из чего состоит зарплата госслужащего? Зарплата госслужащего состоит из постоянных и переменных частей. В постоянную часть входят должностной оклад, надбавка за выслугу лет и надбавка за ранг госслужащего. Надбавка за выслугу лет в 2025 году составляет 2% от должностного оклада за каждый год службы, но не более 30% оклада.

Что известно о зарплатах госслужащих в Украине?