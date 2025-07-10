Зарплати "з’їла" інфляція: як змінилися реальні доходи українців

Заробітна плата українців за роки повномасштабної війни зросла лише номінально. Стрімкий ріст цін майже повністю нівелював підвищення заробітків.

Як змінилася реальна зарплата

Номінальна зарплата українців у І кварталі 2025 року зросла на 53,8% у порівнянні з IV кварталом 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Центру Разумкова.

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Однак інфляція за цей же період перевищила ріст зарплат і склала 54,0%

Таким чином, реальна заробітна плата громадян впала на 0,2%.

Втім аналітики відзначають ріст середньої заробітної плати українців з урахуванням інфляції у 2025 році.

У I кварталі 2025 року середня заробітна плата склала 23 460 гривень.

Її розмір вище на 21,1% у порівнянні з першим кварталом 2024 року.

Якщо брати до уваги інфляцію, яка склала 13,6%, то середня зарплата перевищила ріст цін на 10,5%.

Важливо! Дослідники наголошують, що зарплати в Україні зростають нерівномірно, що говорить про перекоси в економіці, які лише посилюються через війну та мобілізацію.

Які зарплати в різних галузях

Найбільше зарплати зросли через гострий дефіцит кадрів у таких галузях:

транспорт (+51,5%);

сільське господарство (+46,9%);

будівництво (+35,3%);

IT-технології (+32,5%);

фінанси (+28,6%).

А от в освіті та медицині ситуація невтішна. Ріст зарплат вчителів склав 15,5%, медиків – 12,5%, що нижче за показник інфляції.

До війни їхні зарплати й так відставали від середньої на 12-16%, а тепер розрив досяг 27% для медиків і 39% для педагогів,

– говорять у Центрі Разумкова.

Варто знати! за даними дослідження Центру Разумкова, наразі у 13 із 25 секторах економіки заробітні плати нижчі від середнього рівня по Україні.