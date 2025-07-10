Зарплати "з’їла" інфляція: як змінилися реальні доходи українців
- Номінальна зарплата українців зросла на 53,8% з IV кварталу 2021 року до І кварталу 2025 року, але реальна зарплата зменшилася на 0,2% через інфляцію.
- Нерівномірний ріст зарплат: найбільше зросли у транспорті, сільському господарстві, будівництві, IT та фінансах, тоді як в освіті та медицині ріст був нижче інфляції.
Заробітна плата українців за роки повномасштабної війни зросла лише номінально. Стрімкий ріст цін майже повністю нівелював підвищення заробітків.
Як змінилася реальна зарплата
Номінальна зарплата українців у І кварталі 2025 року зросла на 53,8% у порівнянні з IV кварталом 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Центру Разумкова.
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- Однак інфляція за цей же період перевищила ріст зарплат і склала 54,0%
- Таким чином, реальна заробітна плата громадян впала на 0,2%.
Втім аналітики відзначають ріст середньої заробітної плати українців з урахуванням інфляції у 2025 році.
- У I кварталі 2025 року середня заробітна плата склала 23 460 гривень.
- Її розмір вище на 21,1% у порівнянні з першим кварталом 2024 року.
- Якщо брати до уваги інфляцію, яка склала 13,6%, то середня зарплата перевищила ріст цін на 10,5%.
Важливо! Дослідники наголошують, що зарплати в Україні зростають нерівномірно, що говорить про перекоси в економіці, які лише посилюються через війну та мобілізацію.
Які зарплати в різних галузях
Найбільше зарплати зросли через гострий дефіцит кадрів у таких галузях:
- транспорт (+51,5%);
- сільське господарство (+46,9%);
- будівництво (+35,3%);
- IT-технології (+32,5%);
- фінанси (+28,6%).
А от в освіті та медицині ситуація невтішна. Ріст зарплат вчителів склав 15,5%, медиків – 12,5%, що нижче за показник інфляції.
До війни їхні зарплати й так відставали від середньої на 12-16%, а тепер розрив досяг 27% для медиків і 39% для педагогів,
– говорять у Центрі Разумкова.
Варто знати! за даними дослідження Центру Разумкова, наразі у 13 із 25 секторах економіки заробітні плати нижчі від середнього рівня по Україні.