Зарплати зростуть, але не всюди: хто отримає надбавки у 2025 році

В Україні зростає кадрова криза, особливо в промисловості, енергетиці, будівництві. Проте далеко не всі роботодавці готові платити більше, щоб зацікавити потенційних працівників.

Які компанії підвищать зарплати у 2025 році?

Лише близько 35% роботодавців в Україні загалом планують підвищувати зарплати своїм працівникам у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Державної служби зайнятості.

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Найбільше схильний до підвищення зарплат великий бізнес.

Серед підприємств з чисельністю понад 250 працівників підіймати зарплату цього року збираються 45%.

У компаніях середнього розміру з чисельністю 50-249 робітників та малого з чисельністю 10-49 працівників близько 35% роботодавців планують підвищення виплат.

З-поміж мікропідприємств (1-9 працівників) до підвищення готові приблизно 30%.

Важливо! Найбільша кількість роботодавців планує підвищення зарплат своїм працівникам у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях, найменша – у Києві та Херсонській області.

У яких галузях підвищать зарплати?

У галузях економіки ситуація щодо виплат різниться. Найбільша кількість компаній планує підвищити заробітні плати:

у сільському господарстві – 51,7%;

у видобувній галузі – 6,7%;

у переробній промисловості – 44,2%.

За даними дослідження, найменший відсоток компаній, які збираються підіймати цьогоріч зарплати, зафіксували:

в освіті – 24%

у державному управлінні – 18,2;

в мистецтві та спорті – 17%.

При цьому найбільш затребуваними професіями у 2025 році залишаються:

тракторист;

слюсар-ремонтник;

електрогазозварник;

електромонтер;

медсестра;

водій;

швачка.

Варто знати! Під час дослідження Державна служба зайнятості опитала близько 55 000 роботодавців в усіх регіонах, що перебувають під контролем України.