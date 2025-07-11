Зарплати зростуть, але не всюди: хто отримає надбавки у 2025 році
- У 2025 році близько 35% роботодавців в Україні планують підвищити зарплати, причому найбільше в великих компаніях (45%).
- Найбільше зарплати підвищать у сільському господарстві (51,7%), а найменше в освіті (24%) та державному управлінні (18,2%)..
В Україні зростає кадрова криза, особливо в промисловості, енергетиці, будівництві. Проте далеко не всі роботодавці готові платити більше, щоб зацікавити потенційних працівників.
Які компанії підвищать зарплати у 2025 році?
Лише близько 35% роботодавців в Україні загалом планують підвищувати зарплати своїм працівникам у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Державної служби зайнятості.
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Найбільше схильний до підвищення зарплат великий бізнес.
- Серед підприємств з чисельністю понад 250 працівників підіймати зарплату цього року збираються 45%.
- У компаніях середнього розміру з чисельністю 50-249 робітників та малого з чисельністю 10-49 працівників близько 35% роботодавців планують підвищення виплат.
- З-поміж мікропідприємств (1-9 працівників) до підвищення готові приблизно 30%.
Важливо! Найбільша кількість роботодавців планує підвищення зарплат своїм працівникам у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях, найменша – у Києві та Херсонській області.
У яких галузях підвищать зарплати?
У галузях економіки ситуація щодо виплат різниться. Найбільша кількість компаній планує підвищити заробітні плати:
- у сільському господарстві – 51,7%;
- у видобувній галузі – 6,7%;
- у переробній промисловості – 44,2%.
За даними дослідження, найменший відсоток компаній, які збираються підіймати цьогоріч зарплати, зафіксували:
- в освіті – 24%
- у державному управлінні – 18,2;
- в мистецтві та спорті – 17%.
При цьому найбільш затребуваними професіями у 2025 році залишаються:
- тракторист;
- слюсар-ремонтник;
- електрогазозварник;
- електромонтер;
- медсестра;
- водій;
- швачка.
Варто знати! Під час дослідження Державна служба зайнятості опитала близько 55 000 роботодавців в усіх регіонах, що перебувають під контролем України.