Цифри вражають: які зарплати отримують українські чиновники зараз
- У НКРЕКП середня зарплата складає 114 тисяч гривень.
- Середні зарплати у Комісії з регулювання азартних ігор – 96,1 тисячі гривень, а в НАЗК – 91,3 тисячі гривень.
Більшість українських чиновників отримують доволі високі зарплати. Рекордсменом серед всіх установ за рівнем зарплат виявилась Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Які зарплати в українських чиновників
В НКРЕКП середня зарплата зараз – 114 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.
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Зауважте! Зараз у НКРЕКП загалом 525 працівників.
Також значні зарплати у таких органах:
- Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей – середня зарплата – 96,1 тисячі гривень (працює 59 людей);
- Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) – в середньому 91,3 тисячі гривень (373 співробітники).
- Антимонопольний комітет України – 89,5 тисяч гривень (працює 269 людей).
Які середні зарплати у державних установах України у 2025 році / Скриншот Мінфін
Зверніть увагу! У керівників цих організацій також значні зарплати. Станом на зараз, найбільше отримує голова Національного агентства із запобігання корупції – 303,5 тисячі гривень.