Курсантам військових ВНЗ платитимуть: для яких ще службовців можуть змінитися виплати
Влада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає зміни до порядку нарахування доплат для військових. Курсанти військових, ймовірно, училищ отримуватимуть гроші.
Які зміни чекають на виплати військовим
Згідно з законопроєктом №9342, планується підвищити виплати строковикам на 6 000 гривень. Також, ймовірно, платитимуть для курсантів військових навчальних закладів – до 2 350 гривень.
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До слова пропонується виплачувати 6 тисяч гривень для бійців, які отримали поранення, каліцтво чи контузію в ході виконання бойових дій і у зв'язку з цим були визнані непридатними до служби.
Що з доплатами у розмірі 30 тисяч гривень
У законопроєкті зазначені суми доплат у 30 та 100 тисяч гривень, що означає, що розмір доплат не змінився. Як і раніше, військові отримуватимуть свої доплати:
- ті, хто виконує завдання на передовій – 100 тисяч гривень:
- лише ті, хто знаходиться у зоні бойових дій – 30 тисяч гривень.
З чого складається зарплата військового
Зарплата військовослужбовців складається з двох частин – щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода. Сума грошового забезпечення залежить від посади та особливостей проходження служби, режиму секретності, наукового ступеня тощо.
Додаткова грошова допомога назначається у наступному порядку:
- 100 тисяч гривень на місяць – для тих, хто безпосередньо воює з окупантами на фронті;
- 50 тисяч гривень на місяць – для, тих хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління.
- 30 тисяч гривень на місяць – для всіх інших, навіть тих, хто не на фронті. Саме ця надбавка зараз є предметом дискусій.