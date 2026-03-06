Зарплати військових у квітні: чи зростуть щомісячні й "бойові" виплати

З 1 квітня виплати українським військовим не зміняться. У держбюджеті на 2026 рік не передбачили підвищення посадових окладів, тож гроші нараховуватимуть за чинними нормами.

Якою буде зарплата військових?

Детальніше про щомісячну виплату та нарахування "бойових" розповіли в Міноборони. Грошове забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості служби, умов її проходження та виконуваних завдань.

Дивіться також Березень без ілюзій: що буде з курсом долара, цінами на продукти, пальне та квартири

Оклади (посадовий + за військовим званням)

Перший залежить від штатної посади, яку обіймає військовий, а інший – це фіксована сума за звання (солдат, сержант, офіцер тощо).

Надбавка за вислугу років

Відсоткова надбавка, що зростає разом зі стажем служби – це від 5% до 50% від суми посадового окладу, окладу за військовим званням та інших надбавок.

Додаткові стимулювальні та компенсаційні виплати

Залежать від специфіки служби, кваліфікації та умов праці, як-от:

Надбавка за особливості проходження служби – один із ключових складників, розміром не менше 65% від посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень – допуск до державної таємниці. Надбавка за кваліфікацію – класність. Премія – щомісячна виплата, яка залежить від особистого внеску військового у загальні результати служби та дотримання дисципліни.



Які є бойові виплати в армії / Міноборони

Що кажуть військові про зарплату?

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ Данило Яковлев розповів, що часто проблема полягає не в піднятті зарплати.

Оборонці витрачають свої гроші, аби якраз продовжувати служити – ремонтувати машини, орендувати квартири тощо.

Окрім того, він згадав про пропозицію підвищувати виплати за рівнем освіченості військового, як-от курси з такмеду, картографії, інженерії. "Знає англійську – плюс 500 гривень, знає такмед – плюс 500 гривень. Знає, як керувати важкою технікою – плюс 500 гривень… Щоб військовий мотивувався рости над собою, а держава бачила, що вона вкладається в людину, яка є висококваліфікованим співробітником", – пояснив Яковлев.