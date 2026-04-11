"Менше, ніж у супермаркеті": військова омбудсмен розкритикувала зарплати військових

Заробітні плати військових, які служать у тилових частинах, на сьогодні є неприйнятними. Щоб це змінити, необхідно провести внутрішній аудит в українській армії.

Які заробітні плати у тилових частинах?

Про це розповіла військова омбудсмен Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна.

Коли військовослужбовець в тилу отримує менше, ніж охоронець в супермаркеті, то зрозуміло, що це неприйнятно,

– зауважила омбудсмен.

За словами Решетилової, команда міністра оборони України має провести внутрішній аудит в армії. Перевірка дозволить визначити, хто та на якій посаді зайнятий і наскільки ефективно задіяні люди у війську.

Разом з тим омбудсмен вважає, що переглянути заробітні плати військовим у тилу Україна зможе, якщо отримає допомогу від західних партнерів.

Чому неякісна мобілізація дорого коштує?

Також Ольга Решетилова розкритикувала неякісну мобілізацію українців до війська. Мова йде про людей, які мають право на відстрочку або хвороби.

Омбудсмен назвала їх мобілізацію фінансово марнотратною для країни. Адже на їх залучення до армії витрачаються кошти, а згодом людина все одно звільняться зі служби.

Треба порахувати, скільки нам коштує неякісна мобілізація. Коли чоловік має законне право на відстрочку або явні проблеми зі здоров'ям, але він мобілізований, на нього витрачений ресурс, як мінімум, на його забезпечення,

– зазначила Решетилова.

Зауважте! Військовий омбудсмен – це уповноважена особа, яка займається захистом прав українських військових. Вона розглядає скарги бійців, допомагає розв'язувати їхні проблеми, а також працює над тим, щоб у війську дотримувалися законів і прав людини навіть під час війни. За словами Решетилової, скарг вона отримує дуже багато – іноді кілька сотень на день.

Що говорять військові про підвищення зарплат?

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ Данило Яковлев розповів, що підвищувати зарплати, звісно, потрібно. Але проблема полягає навіть не в рівні окладів.

Адже часто захисники витрачають власні кошти саме для того, щоб продовжувати службу. Тобто вони за свої гроші ремонтують автомобілі, орендують квартири тощо.

Окрім того, за його словами, деякі військові пропонують підіймати зарплати за рівнем освіченості оборонців, щоб стимулювати їх вчитися. Наприклад, вивчати англійську мову, картографію, інженерію тощої, і за це отримувати бонуси.

Знає англійську – плюс 500 гривень, знає такмед – плюс 500 гривень. Знає, як керувати важкою технікою – плюс 500 гривень,

– говорить Яковлев.

Зауважте! За такого підходу і держава бачитиме, що вона вкладає кошти у висококваліфікованого військового.

