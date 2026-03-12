Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначила народна депутатка Інна Совсун, підкресливши, що рівень напруги після того, як був прийнятий бюджет, спав. В парламенті, з й її слів, зосередились на інших питаннях.

Питання підвищення зарплат військовим на паузі

Потенційно рішенням про підвищення зарплат військовим, як пояснила нардепка, мали б бути контракти, після підписання яких передбачалось би більше матеріальне забезпечення. Однак, з її слів, навіть у розрізі теми цих контрактів ніхто не озвучував жодної цифри, скільки є грошей, аби була змога їх закласти, й чи є вони взагалі.

Тому пріоритети уряду, як зазначила Совсун, сьогодні інші й в них питання підвищення зарплат військовослужбовцям немає. В цьому, на її погляд, криється подвійна несправедливість.

Якщо нема змоги підняти зарплату, тоді треба проводити ротацію, давати можливість їм повертатися в цивільне життя, де вони зможуть заробляти більше, натомість мобілізовувати інших – тих людей, які в період 4-х років повномасштабної війни могли отримувати більшу зарплатню,

– озвучила Совсун.

Вона наголосила, що військові опинилися заручниками ситуації, коли їхні колеги в цивільному житті професійно розвиваються, отримують належні зарплати, а їм навіть не озвучують, коли їх зможуть замінити на фронті. Якщо ж в Україні не хочуть здійснювати ротацію, тоді, за переконанням нардепки, держава має покращити умови служби цих бійців та фінансове забезпечення.

Не можуть військові, які борються за незалежність своєї країни, бути найбільш злиденною категорією у суспільстві, яка заледве може перекрити базові свої потреби. Це дуже болюче питання. Однак мало кого воно, на жаль, зачіпає всередині Верховної Ради,

– підсумувала Совсун.

Що буде з зарплатами військових далі та як вони самі оцінюють їх?