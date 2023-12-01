Чи чекати українським військовим підвищення зарплати до кінця 2023 року

Зарплата українського військового залежить від його посади та завдань, які він має виконати. Також на виплати впливає стан здоров'я службовця.

Чи підвищать виплати військових

Зростання зарплат військовослужбовців до кінця 2023 року не планується. Уряд встановив мінімуми нижче яких виплати бути не можуть, відповідно до роду діяльності.

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До прикладу, стрільці мають отримувати щонайменше 20 587 гривень. 120 587 гривень отримують бійці, які перебувать на передовій і виконують найскладніші завдання.

Варто зауважити, що виплати військовослужбовця складаються з зарплати премії. Відповідно до рішення уряду, гроші отримують і інші громадяни з військовою спеціалізацією. Про які виплати йдеться: