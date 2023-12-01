Чи чекати українським військовим підвищення зарплати до кінця 2023 року
1 грудня 2023, 10:41Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
Зарплата українського військового залежить від його посади та завдань, які він має виконати. Також на виплати впливає стан здоров'я службовця.
Чи підвищать виплати військових
Зростання зарплат військовослужбовців до кінця 2023 року не планується. Уряд встановив мінімуми нижче яких виплати бути не можуть, відповідно до роду діяльності.
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До прикладу, стрільці мають отримувати щонайменше 20 587 гривень. 120 587 гривень отримують бійці, які перебувать на передовій і виконують найскладніші завдання.
Варто зауважити, що виплати військовослужбовця складаються з зарплати премії. Відповідно до рішення уряду, гроші отримують і інші громадяни з військовою спеціалізацією. Про які виплати йдеться:
- курсанти навчальних закладів військового спрямування можуть отримати 2 350 гривень;
- строковики – 6 000 гривень;
- військові, які отримали поранення – 20 тисяч гривень;
- інструктори – 15 – 30 тисяч гривень;
- службовці, які розміновують територію, яка не є зоною активних бойових дій – 30 тисяч гривень;
- командири та службовці, які перебувають у штабі, однак, вони управляються підрозділами або частинами, що дислокуються у зоні бойових дій – 50 тисяч гривень;
- ракетні війська, ППО, артилерія – 100 тисяч гривень.