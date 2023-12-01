Чи підвищать виплати військових
Зростання зарплат військовослужбовців до кінця 2023 року не планується. Уряд встановив мінімуми нижче яких виплати бути не можуть, відповідно до роду діяльності.
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До прикладу, стрільці мають отримувати щонайменше 20 587 гривень. 120 587 гривень отримують бійці, які перебувать на передовій і виконують найскладніші завдання.
Варто зауважити, що виплати військовослужбовця складаються з зарплати премії. Відповідно до рішення уряду, гроші отримують і інші громадяни з військовою спеціалізацією. Про які виплати йдеться:
- курсанти навчальних закладів військового спрямування можуть отримати 2 350 гривень;
- строковики – 6 000 гривень;
- військові, які отримали поранення – 20 тисяч гривень;
- інструктори – 15 – 30 тисяч гривень;
- службовці, які розміновують територію, яка не є зоною активних бойових дій – 30 тисяч гривень;
- командири та службовці, які перебувають у штабі, однак, вони управляються підрозділами або частинами, що дислокуються у зоні бойових дій – 50 тисяч гривень;
- ракетні війська, ППО, артилерія – 100 тисяч гривень.