Чи підвищать виплати військових

Зростання зарплат військовослужбовців до кінця 2023 року не планується. Уряд встановив мінімуми нижче яких виплати бути не можуть, відповідно до роду діяльності.

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До прикладу, стрільці мають отримувати щонайменше 20 587 гривень. 120 587 гривень отримують бійці, які перебувать на передовій і виконують найскладніші завдання.

Варто зауважити, що виплати військовослужбовця складаються з зарплати премії. Відповідно до рішення уряду, гроші отримують і інші громадяни з військовою спеціалізацією. Про які виплати йдеться:

  • курсанти навчальних закладів військового спрямування можуть отримати 2 350 гривень;
  • строковики – 6 000 гривень;
  • військові, які отримали поранення – 20 тисяч гривень;
  • інструктори – 15 – 30 тисяч гривень;
  • службовці, які розміновують територію, яка не є зоною активних бойових дій – 30 тисяч гривень;
  • командири та службовці, які перебувають у штабі, однак, вони управляються підрозділами або частинами, що дислокуються у зоні бойових дій – 50 тисяч гривень;
  • ракетні війська, ППО, артилерія – 100 тисяч гривень.