Чи підвищать виплати військових

Зростання зарплат військовослужбовців до кінця 2023 року не планується. Уряд встановив мінімуми нижче яких виплати бути не можуть, відповідно до роду діяльності.

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До прикладу, стрільці мають отримувати щонайменше 20 587 гривень. 120 587 гривень отримують бійці, які перебувать на передовій і виконують найскладніші завдання.

Варто зауважити, що виплати військовослужбовця складаються з зарплати премії. Відповідно до рішення уряду, гроші отримують і інші громадяни з військовою спеціалізацією. Про які виплати йдеться: