Повысят ли выплаты военных

Рост зарплат военнослужащих до конца 2023 года не планируется. Правительство установило минимумы ниже которых выплаты быть не могут, в соответствии с родом деятельности служащего.

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К примеру, стрелки должны получать не менее 20 587 гривен. 120 587 гривен получают бойцы, которые находятся на передовой и выполняют самые сложные задачи.

Следует заметить, что выплаты военнослужащего состоят из зарплаты премии. Согласно решению правительства деньги получают и другие граждане с военной специализацией. О каких выплатах идет речь: