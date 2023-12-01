Повысят ли выплаты военных
Рост зарплат военнослужащих до конца 2023 года не планируется. Правительство установило минимумы ниже которых выплаты быть не могут, в соответствии с родом деятельности служащего.
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К примеру, стрелки должны получать не менее 20 587 гривен. 120 587 гривен получают бойцы, которые находятся на передовой и выполняют самые сложные задачи.
Следует заметить, что выплаты военнослужащего состоят из зарплаты премии. Согласно решению правительства деньги получают и другие граждане с военной специализацией. О каких выплатах идет речь:
- курсанты учебных заведений военного толка могут получить 2 350 гривен;
- срочники – 6 000 гривен;
- военные, получившие ранения – 20 тысяч гривен;
- инструкторы – 15 – 30 тысяч гривен;
- служащие, которые разминируют территорию, не являющуюся зоной активных боевых действий – 30 тысяч гривен;
- командиры и служащие, которые дислоцируются в штабе, однако управляются подразделениями или частями, находящихся в зоне боевых действий – 50 тысяч гривен;
- ракетные войска, ПВО, артиллерия – 100 тысяч гривен.