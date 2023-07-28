Спільника Костянтина Жеваго затримали на Кіпрі: його чекає екстрадиція

За запитом ДБР у Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго та колишнього заступника голови правління АТ "Банк «Фінанси та Кредит". Його підозрюють у відмиванні 100 мільйонів доларів.

Затримали спільника Костянтина Жеваго

Рішенням суду було вирішено утримувати підозрюваного під вартою. Нині готуються документи для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

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У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку,

– пояснили представники ДБР.

Нині накладено арешт на майно підозрюваного – акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також наклали арешт на майно пов'язаних з ним юридичних осіб:

14 майнових комплексів;

21 частина майнових комплексів;

30 нежитлових приміщень;

10 квартир.

До слова, ще у жовтні 2020 року його арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Що відомо про Жеваго