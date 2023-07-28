Спільника Костянтина Жеваго затримали на Кіпрі: його чекає екстрадиція
Джерело:ДБР
За запитом ДБР у Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго та колишнього заступника голови правління АТ "Банк «Фінанси та Кредит". Його підозрюють у відмиванні 100 мільйонів доларів.
Затримали спільника Костянтина Жеваго
Рішенням суду було вирішено утримувати підозрюваного під вартою. Нині готуються документи для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.
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У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку,
– пояснили представники ДБР.
Нині накладено арешт на майно підозрюваного – акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також наклали арешт на майно пов'язаних з ним юридичних осіб:
- 14 майнових комплексів;
- 21 частина майнових комплексів;
- 30 нежитлових приміщень;
- 10 квартир.
До слова, ще у жовтні 2020 року його арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Що відомо про Жеваго
- У липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала його. Тоді він перебував у Куршевелі – елітному курорті на території Французьких Альп.
- У суді мільярдер заявив, що справа проти нього є політичною й запропонував внести заставу в 1 мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.