Виплати на дитину у 2025 році: чи збільшать суму допомоги

Хоч підстав для того, щоб збільшувати допомогу на новонароджену дитину немає, але новий законопроєкт Мінсоцполітики передбачає, що за кожну першу новонароджену дитину та кожну наступну дитину держава може виплачувати до 50 тисяч гривень.

Чи збільшать допомогу для новонароджених в Україні

Адвокат "Адвокатського бюро Івана Хомича" Олена Воронкова розповіла, що розмір допомоги на дитину в Україні був визначений ще у далекому 2020 році, передає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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І наразі, за словами Воронкової, немає підстав для перегляду цієї суми.

Хоча з урахуванням підвищення вартості споживчого кошика це було б доцільно,

– додала адвокат.

Водночас у законопроєкті Міністерства соціальної політики, опублікованому на сайті СПО об'єднань профспілок для обговорення, в Україні планують змінити виплати при народженні дитини.

Там йдеться про те, що при народженні першої та кожної наступної дитина планується збільшити виплату до 50 тисяч гривень.

Цим законопроєктом також передбачається така допомога, як: