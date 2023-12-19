Аби лише проголосували на виборах: у Путіна придумали, де взяти дешеві яйця для населення

Як не дивно, яйця стали дефіцитним продуктом в Росії. Аби розв'язати це питання, російський уряд вирішив заручитись підтримкою Туреччини.

Чому зростає ціна на яйця в Росії

Російські ЗМІ повідомляють, що євразійська економічна комісія (ЄЕК) зробить нульовим розмір мита на ввіз яєць з 1 січня до 30 червня 2024 року. Завдяки цьому рішенню, Росія зможе імпортувати до 1,2 мільярда яєць (штук) з Туреччини та Ірану.

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Міністр торгівлі ЄЕК Андрій Слєпнєв заявив, що це рішення має відрегулювати ціни на соціально важливі продукти. Завдяки такому нововведенню російський уряд також прагне стримати імовірний дефіцит.

Потрібно зауважити, що Росія не імпортувала яєць з 2020 року, їй вдавалося самостійно забезпечити потреби свого внутрішнього ринку. Зараз російські можновладці кажуть про те, що попит споживачів значно зріс і тому їм доведеться ввозити продукцію з-за кордону.

Як зросла ціна на російські яйця

На фоні дефіциту та зниження місцевих потужностей, вартість яєць в Росії зросла. Російські політики розраховують, що імпорт з Туреччини та Ірану дозволить нормалізувати ситуацію та вирівняти вартість продукту.

У першій половині 2023 року ціна яєць зросла на 46,18%, у другій – ще на 20%. Щоб урегулювати ситуацію з вартістю якнайшвидше, російський міністр сільського господарства Дмитро Патрушев анонсував співпрацю з Баку. Уже у грудні Росія почне імпортувати яйця з Азербайджану.

14 грудня пройшла пресконференція Путіна. Під час цього заходу, президент Росії пообіцяв пенсіонерці, що особисто візьме під контроль ситуацію з яйцями.