Електроенергія з ЄС: Україна очікує рішення про збільшення лімітів імпорту

Очікується, що рішення щодо підвищення ліміту на імпорт електроенергії з ЄС. Таке рішення європейської мережі системних операторів ENTSO-e може бути вже у вересні.

Збільшення імпорту електроенергії із ЄС

Як повідомляється, Україна хоче досягти збільшення ліміту імпорту електроенергії: мінімум до 2,2 гігавата при чинному ліміті імпорту обсягом 1,7 гігавата. Наразі імпорт можливий з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

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Нині для цього є технічні можливості без необхідності будівництва нових інтерконекторів, а тому Україна очікує на позитивне рішення вже у вересні.

Співрозмовники видання, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що є ймовірність позитивного вирішення питання про збільшення імпорту вже в найближчі кілька місяців. Можливо, ліміт буде більшим за очікуваний обсяг,

– йдеться у статті.

Політичне рішення для збільшення лімітів імпорту від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-e.

! У грудні 2023 року ліміт імпорту зріс до 1,7 гігавата із 1,2 гігавата.