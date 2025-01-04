Пенсії в Україні: як людям збільшити свої майбутні виплати

В Україні деякі пенсіонери можуть отримувати вищі пенсії. Так вони зможуть їх збільшити самостійно.

Як українцям збільшити розмір пенсій

Це стосується літніх осіб, які продовжили працювати навіть після виходу на пенсію, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років,

— пояснили у ПФУ.

Однак кожен може відкласти вихід на пенсію, який дозволить у майбутньому отримувати більші виплати від держави.

Як зміниться розмір виплат

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

на 0,5 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Важливо! Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Як відкласти призначення пенсії

Людина, яка хоче відкласти призначення пенсії, повинна звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду до того, як досягне пенсійного віку. Водночас якщо повідомлення не буде надано, а в Реєстрі застрахованих осіб містяться відомості про весь страховий стаж, то пенсію призначать автоматично з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо людина продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, — у такому разі вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше,

— наголосили у ПФУ.

Зокрема пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня.

Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, то пенсія призначається вже з дня звернення.

Зверніть увагу! Не встановлюється підвищення розміру пенсії особам, яким раніше призначалася пенсія іншого виду, за іншими законами України або в іншій державі.