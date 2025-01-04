Як українцям збільшити розмір пенсій

Це стосується літніх осіб, які продовжили працювати навіть після виходу на пенсію, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років,

— пояснили у ПФУ.

Однак кожен може відкласти вихід на пенсію, який дозволить у майбутньому отримувати більші виплати від держави.

Як зміниться розмір виплат

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

на 0,5 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Важливо! Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Як відкласти призначення пенсії

Людина, яка хоче відкласти призначення пенсії, повинна звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду до того, як досягне пенсійного віку. Водночас якщо повідомлення не буде надано, а в Реєстрі застрахованих осіб містяться відомості про весь страховий стаж, то пенсію призначать автоматично з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо людина продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, — у такому разі вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше,

— наголосили у ПФУ.

Зокрема пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня.

Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, то пенсія призначається вже з дня звернення.

Зверніть увагу! Не встановлюється підвищення розміру пенсії особам, яким раніше призначалася пенсія іншого виду, за іншими законами України або в іншій державі.