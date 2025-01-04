Как украинцам увеличить размер пенсий

Это касается пожилых лиц, которые продолжили работать даже после выхода на пенсию, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Смотрите также Новый сервис от ПФУ: какую функцию для пенсионеров запустили на портале

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет,

- объяснили в ПФУ.

Однако каждый может отложить выход на пенсию, который позволит в будущем получать большие выплаты от государства.

Как изменится размер выплат

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

на 0,5 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Важно! Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Как отложить назначение пенсии

Человек, который хочет отложить назначение пенсии, должен обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда до того, как достигнет пенсионного возраста. В то же время если сообщение не будет предоставлено, а в Реестре застрахованных лиц содержатся сведения обо всем страховом стаже, то пенсию назначат автоматически со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрована, - в таком случае считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже,

- отметили в ПФУ.

В частности пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полный месяц страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение имело место не позднее трех месяцев с такого дня.

Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже, то пенсия назначается уже со дня обращения.

Обратите внимание! Не устанавливается повышение размера пенсии лицам, которым ранее назначалась пенсия другого вида, по другим законам Украины или в другом государстве.