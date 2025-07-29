Перше півріччя 2025 року російський газовий гігант завершив з ненайкращими результатами. Попри прибуток у другому кварталі, компанія втратила десятки мільйонів доларів.

Яких збитків зазнав "Газпром"?

Чисті збитки "Газпрому" за 6 місяців склали 10,77 мільярда рублів, або 130,7 мільйона доларів, за російськими бухгалтерського обліку, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Збитки російського газового гіганта виявилися меншими, ніж торік, у 45 разів. У першому півріччі 2024 року "Газпром" втратив 480,64 мільярда рублів, або 5,83 мільярда доларів.

За другий квартал 2025 року концерн заробив 7,36 мільярда рублів чистого прибутку.

Загальна ж виручка компанії за шість місяців збільшилася на 4% – до 3,05 трильйона рублів, або 37,02 мільярда доларів.

Варто знати! У 2025 році "Газпрому" вдалося збільшити виручку від торгівлі газом на 10%. Разом з тим собівартість реалізації блакитного палива зменшилась на 20%.

Як змінилися прибутки "Газпрому"?

Після припинення закупівлі газу у Туркменістану в середині 2024 року газовий баланс "Газпрому" змінився – звільнилося місце для блакитного палива власного видобутку.

У підсумку концерну вдалося збільшити прибуток від торгівлі газом на 70% – до 983 мільярдів рублів, або 11,63 мільярда доларів.

Разом з тим негативне сальдо інших витрат та доходів за рік скоротилося – з 620 до 284 мільярдів рублів (3,45 мільярда доларів).

Варто знати! Розрахунки дивідендів "Газпром" проводить на основі консолідованого прибутку. Тобто, окрім газового бізнесу, враховуються також доходи з енергетичного, нафтового та СПГ-дивізіоніів. А дивідендну базу коригують і на негрошові статті.