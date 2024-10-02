Україна втратила понад трильйон доларів через війну: які сектори економіки постраждали найбільше

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну непрямі втрати для України включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу оцінюються на рівні 1,164 трильйона доларів. Які сектори постраждали найбільше, читайте далі.

Які сектори економіки постраждали найбільше через війну

Згідно з підрахунками аналітиків Київської школи економіки (KSE), найбільші непрямі втрати за доходами припадають на продуктивні сектори економіки, а саме:

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Торгівлю – 450,5 мільярда доларів;

Промисловість, будівництво та послуги – 410 мільярдів доларів;

Сільське господарство – 83,1 мільярда доларів.

Також значні втрати зазнали основні інфраструктурні сектори, такі як енергетика, 43,1 мільярда доларів, та транспорт – 38,8 мільярда доларів.

Цікаво! З погляду на додаткові витрати, найбільші суми витрачаються на розмінування та відновлення житла 42 мільярди доларів та 22 мільярди доларів відповідно.Водночас значно зросли витрати держави на соціальні виплати – на 10 мільярдів доларів.

Крім того, збитки торкнулися й інших сфер:

охорона здоров'я – 11,4 мільярда доларів,

освіта та наука – 14,5 мільярда доларів,

фінансовий сектор – 4,3 мільярда доларів,

культура, спорт та туризм – 7,3 мільярда доларів,

цифрова інфраструктура та IT-сектор – 19,3 мільярда доларів.

Також суттєвий тиск на економіку створює необхідність відновлення житлово-комунального господарства, де непрямі втрати оцінюються в 7,7 мільярда доларів. Додатково на розбір зруйнованих будівель і вивезення відходів припадає 13,4 мільярда доларів.