Сума вас шокує: в Офісі Президента підрахували збитки від агресії Росії з 2014 року

Офіс Президента оприлюднив вражаючі підрахунки руйнувань та втрат. Збитки, завдані Україні через військову агресію Росії з 2014 року, можуть сягати цифри з 12 нулями.

Яка сума збитків України від агресії Росії з 2014 року

В Офісі Президента повідомили, що втрати, завдані Росією за останні три роки війни, вже оцінюються у 589 мільярдів доларів США. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Мудра зазначила, що через щоденні обстріли Росії збитки України постійно зростають та можуть сягнути 1 трильйона доларів США.

Ірина Мудра Заступниця керівника Офісу Президента України Ці цифри – одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни у 2014, то ця сума може досягати й 1 трильйона доларів, поміж яких десятки тисяч знищених життів.

Яка сума руйнувань інфрастуктури України

За даними на 15 лютого 2025 року, загальна сума прямих втрат інфраструктури України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зросла до майже 170 мільярдів доларів США.

До того ж 17 травня 2023 року понад 40 країн підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, спричинених російською агресією. Українці можуть повідомляти про пошкодження чи руйнування свого житла через міжнародний Реєстр збитків, скориставшись застосунком або порталом Дія.