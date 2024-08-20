Росія завдає екологічних збитків не лише Україні

В Одесі відбувся спільний брифінг міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, голови Одеської ОВА Олега Кіпера та міністра навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку. На ньому обговорили питання збитків довкіллю України, спричинених війною.

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На сьогодні вже маємо понад 5,5 тисячі таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає,

– розповів Стрілець.

За словами міністра, наслідки екологічних злочинів поширюються й на інші країни, зокрема Молдову та Румунію. Він нагадав про випадок масштабної пожежі в одному з портів на Одещині, дим від якої забруднив повітря і на території Молдови.

Важливо Руслан Стрілець також зауважив, що це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність. Обраховуючи такі збитки, на думку міністра, не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому.