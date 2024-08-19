Росіяни завдають величезних збитків портам

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в етері всеукраїнського телемарафону зауважив, що руйнування зазнали зерносховища, ємності для зберігання соняшникової олії та іншої продукції, передає 24 Канал.

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На жаль, тривають системні атаки, перш за все, на портову інфраструктуру. Там зберігається не лише зерно. Ми бачили прецеденти, коли потрапляли в ємності для зберігання соняшникової олії та інших продуктів. Якщо оцінити цей період із погляду втрат у продукції та безпосередньо обладнання, то цифра сягає майже 1,5 мільярда доларів,

– розповів Тарас Висоцький.

Він зауважив, що втрати фіксуються, і буде можливість отримати компенсацію збитків від агресора. Водночас т.в.о. міністра висловив упевненість, що експорт агропродукції цього року буде активним з огляду на обсяги зібраного врожаю.