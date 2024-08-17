Експорт пшениці з України збільшиться

USDA 12 серпня 2024 року опублікував оновлений світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік. Згідно з ним показники України щодо пшениці зростуть в порівнянні з попереднім прогнозом: виробництво – на 2,1 мільйона тонн до 21,6 мільйона тонн, експорт – на 1,0 мільйона тонн до 14,0 мільйона тонн. Динаміка по кукурудзі буде протилежна: і виробництво, і експорт скорочується на 0,5 мільйона тонн до 27,2 мільйона тонн та 24,0 мільйона тонн відповідно.

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Оновлений прогноз світового ринку пшениці на 2024/25 маркетинговий рік передбачає, якщо порівнювати з прогнозом попереднього місяця, збільшення початкових запасів, виробництва, торгівлі та незначне зниження кінцевих запасів.

Прогнозується, що виробництво пшениці збільшиться на 2,1 мільйона тонн до 798,3 мільйона тонн насамперед завдяки зростанню виробництва в:

Україні (+2,1 мільйона тонн до 21,6 мільйона тонн, через більші посівні площі, ніж передбачалося),

Казахстані (+1,5 мільйона тонн до 16,0 мільйона тонн, вищий прогноз врожайності),

Австралії (+1 мільйона тонн до 30,0 мільйона тонн).

Це перекриє зниження виробництва в ЄС (-2,0 мільйона тонн до 128,0 мільйонів тонн, кількамісячні рясні дощі в Франції погіршили якість та врожайність) і США (-0,7 мільйона тонн до 53,9 мільйона тонн).

Світове споживання зростає, а запаси зменшуються

Світове споживання зросло на 4,1 мільйона тонн до рекордних 804 мільйони тонн, головним чином завдяки збільшенню фуражного та залишкового використання в ЄС, Казахстані та Україні.

Світова торгівля зросла на 2 мільйона тонн до 214,9 мільйона тонн, головним чином завдяки збільшенню експорту Австралією (+1,0 мільйона тонн до 23 мільйонів тонн) та Україною (+1,0 мільйона тонн до 14 мільйонів тонн).

Важливо Прогнозовані світові кінцеві запаси на 2024/25 рік знижені на 0,6 мільйона тонн до 256,6 мільйона тонн, що є найнижчим показником з 2015/16 маркетингового року.

У світі прослідковується падіння виробництва кукурудзи

Оновлені прогнози вказують, що на світовому ринку кукурудзи в 2024/25 маркетинговому році передбачається скорочення виробництва, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Світове виробництво кукурудзи знизиться на 5 мільйонів тонн до 1219,8 мільйона тонн через скорочення в ЄС (-3,5 мільйона тонн до 60,5 мільйона тонн), росії (-0,9 мільйона тонн до 14,1 мільйона тонн), Сербії, Україні (-0,5 мільйона тонн до 27,2 мільйона тонн) та Молдові. Для більшості цих країн врожайність прогнозується нижчою через спеку та посуху. Одночасно при цьому зростає обсяги виробництва в США (+1,1 мільйона тонн до 384,7 мільйона тонн).

Прогноз світового експорту кукурудзи також скоротився, але не суттєво – -0,3 мільйона тонн до 191,5 мільйона тонн. Основні зміни включають збільшення експорту кукурудзи США (+1,9 мільйона тонн до 58,4 мільйона тонн), водночас зі скороченням експорту ЄС (-0,5 мільйона тонн до 4,0 мільйона тонн), Сербією, Україною (-0,5 мільйона тонн до 24,0 мільйона тонн), росією (-0,4 мільйона тонн до 4,2 мільйона тонн) та Індією.

Цікаво! Прогноз світових запасів кукурудзи оцінюються на рівні 310,2 мільйона тонн, що на 1,5 мільйона тонн нижче попередньої оцінки.