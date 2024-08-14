Українські аграрії лише за один місяць нового 2024/25 маркетингового року (триває з липня по червень) задали досить високий темп. Фермери експортували 4,962 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, що на 58,9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.