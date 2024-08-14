Україна експортує більше зерна, ніж торік
Пресслужба Мінагрополітики України з посиланням на дані Державної митної служби повідомляє, що у серпні українські аграрії експортували 1,26 мільйона тонн, що на 48,6% більше за минулорічний показник. Крім того, експорт продовжує зростати попри активні бойові дії.
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У розрізі культур із початку поточного сезону експортовано:
- 2,273 мільйона тонн пшениці (у 2023/24 маркетинговому році – 1,25 мільйона тонн),
- 739 тисяч тонн ячменю (385 тисяч тонн),
- 0,3 тисячі тонн жита (0,6 тисячі тонн),
- 1,932 мільйона тонн кукурудзи (1,481 мільйона тонн).