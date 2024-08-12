Як Україні вдалося наростити експорт

Україна цього літа намагається відправити якомога більше зерна цього літа, користуючись військовими успіхами, здобутими в Чорноморському регіоні. У західному виданні пишуть, що Україна вже подвоїла експорт продовольства в липні до понад 4,2 мільйонів тонн порівняно з тим же місяцем минулого року.

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Наразі Київ не повідомляє про напрямки свого експорту в липні, але минулого сезону більша частина української пшениці йшла до Іспанії, Єгипту та Індонезії, а кукурудза переважно прямувала до Іспанії та Китаю.

У виданні відзначили, що зростання відбувається попри падіння виробництва цього сезону, спричинене перебоями, пов'язаними з війною, і немає жодних гарантій, що Київ зможе зберегти цю тенденцію впродовж усього сезону 2024/25 року. Зараз експорт складається з пшениці нового сезону та кукурудзи із запасів, що залишилися після рекордного врожаю минулого року.

Ми робимо все, щоб бізнес почувався комфортно навіть у воєнних умовах,

– говорить заступник начальника Адміністрації морських портів України Дмитро Барінов.

Згідно з експортними даними, в липні Україна експортувала 3,7 мільйона тонн сільськогосподарських товарів через Одесу і 569 тисяч тонн через Дунай. Для порівняння торік за цей період було через Одесу було експортовано 291 000 тонн і ще 2,07 мільйона тонн через Дунай в липні 2023 року.

Важливо У червні і липні було відправлено шість партій кукурудзи з двох інших діючих чорноморських портів України – Чорноморська і Південного – в Роттердам, найбільш завантажений порт Європи, та іспанську Картегну. З липня Україна також відправляла вантажі до Китаю, Єгипту і Туреччини, свідчать окремі дані Kpler.