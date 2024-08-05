Скільки зерна намолотили фермери по регіонах

За інформацією міністерства, аграрії Полтавської, Одеської, Херсонської, Кіровоградської та Черкаської областей завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур.

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Так, по Україні фермери намолотили:

19,44 мільйона тонн пшениці з 4,466 мільйона гектар за врожайності 43,5 центнера з гектара,

4,8 мільйона тонн ячменю з 12 94,1 тисячі гектар за врожайності 37,2 центнера з гектара,

451,6 тисячі тонн гороху з 205,7 тисячі гектар за врожайності 22 центнера з гектара.

Крім того, також триває збирання олійних. Зокрема, вже намолочено понад 3,236 мільйона тонн ріпаку з 1195,5 тисяч гектар з урожайністю 27,1 центнера з гектара і 0,3 тисячі тонн сої з 0,2 тисячі гектар з урожайністю 19,3 центнера з гектара.

Цікаво! За темпами збирання зернових лідирують аграрії Одеської області, які вже прибрали 1064,9 тисяч гектар. За врожайністю лідирує Хмельницька область із показником 65 центнерів з гектара.