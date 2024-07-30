Спека вбила частину врожаю
Зараз завершуються збір ранніх зернових культур, пшениці та ячменю та інших. Постраждали на 10 – 15% південно-східні регіони, зменшилася врожайність, повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону виконувач обов'язків міністра аграрної політики Тарас Висоцький, передає 24 Канал.
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Але в центральних і північних регіонах ситуація краща, тому в середньому показник по країні буде десь на 5%,
– розповів Тарас Висоцький.
Вплив на пізні зернові, кукурудзу, сою та соняшник, за його словами, буде більш значним. Втім, не у всіх регіонах врожайність цих культур постраждала через спеку.
В Україні зросли ціни на молоко: спека піднімає ціни
- Аномальна спека в Україні підвищила ціни на молоко та молочні продукти.
- Руйнації української енергосистеми через ракетні обстріли Росії також призвели до зростання цін на молоко.
- Ціни на молоко екстра ґатунку в середньому зросли на 43 копійки за кілограм без ПДВ.
- Спека призвела до зниження продуктивності корів та скорочення обсягів надою, що вплинуло на пропозицію молока-сировини на ринку.