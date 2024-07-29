Ціни на молоко виросли

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 20 липня склала 14,12 гривні за кілограм без ПДВ, що на 43 копійки більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 13,60 до 14,60 гривні за кілограм без ПДВ. Верхня і нижня межі цінового діапазону виросли на 40 копійок за останній місяць.

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В другій половині липня відбулося підвищення закупівельних цін в умовах сильної спеки та скорочення пропозиції молока-сировини в Україні,

– повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Вищий ґатунок в середньому коштує 14,12 гривні за кілограм без ПДВ (+43 копійки). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 13,60 до 14,60 гривні за кілограм без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу другої половини червня, нижня і верхня межі цінового діапазону виросли на 40 копійок.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,20 гривні за кілограм без ПДВ, що на 25 копійок більше порівняно до ціни в другій половини червня. Мінімальна ціна в господарствах склала 12,65 гривні за кілограм, а максимальна ціна – 14,05 гривні за кілограм. За останній місяць нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа виросла на 85 копійок.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 13,81 гривні за кілограм без ПДВ, що на 37 копійок більше ніж місяць тому.

Продуктивність корів падає через спеку

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що закупівельні ціни в Україні виросли під впливом сильної спеки, яка призвела до зниження продуктивності корів та скорочення обсягів надою, особливо в господарствах населення. Пропозиція молока-сировини на внутрішньому ринку скорочується, а попит росте.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в другій декаді липня спостерігалася надзвичайно спекотна та суха погода, обумовлена тривалим надходженням тропічного повітря з Північної Африки. В певних регіонах Південної та Центральної України температура повітря перевищувала 40 градусів по Цельсію. На більшій території України були перевищені середні декадні значення на 5 – 8 градусів та абсолютні максимуми температури повітря.

Аномальна спека вкупі з дефіцитом електроенергії внаслідок ракетних ударів росії по об'єктам енергетики вплинули на скорочення виробництва молока на молочно-товарних фермах. Збільшилась кількість теплових ударів у корів через нестабільну роботу вентиляційних систем на фермах внаслідок перебоїв з електропостачанням, що призвело до зниження продуктивності тварин.

Важливо За словами аналітиків, враховуючи той факт, що в першому півріччі було вироблено менше біржових товарів ніж очікувалось, ймовірно, що світовий попит на молочку активізується в 3 – 4 кварталі. Трейдери розраховують на збільшення обсягів експорту молочної продукції в другій половині року. Тому ймовірне подальше підвищення цін на молоко-сировину в Україні на початку серпня.