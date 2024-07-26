Продаж продуктів, що псуються заборонять
Київська міська держадміністрація ухвалила таке рішення через значне зростання середньодобової температури повітря.
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Серед заборонених для продажу продуктів включено свіже м'ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко, молочну продукцію, яйця птиці, кондитерські вироби з кремом та інші аналогічні продукти.
Особиста відповідальність за реалізацію таких продуктів на ярмарках, що можуть спричинити спалахи кишкових захворювань, покладена на голів районних у місті Києві державних адміністрацій та керівників комунальних підприємств – організаторів ярмарок,
– говорять у КМДА.
Це рішення спрямоване на захист здоров'я споживачів та запобігання можливим захворюванням у зв'язку з високими температурами під час літніх місяців.
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