Продаж продуктів, що псуються заборонять

Київська міська держадміністрація ухвалила таке рішення через значне зростання середньодобової температури повітря.

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Серед заборонених для продажу продуктів включено свіже м'ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко, молочну продукцію, яйця птиці, кондитерські вироби з кремом та інші аналогічні продукти.

Особиста відповідальність за реалізацію таких продуктів на ярмарках, що можуть спричинити спалахи кишкових захворювань, покладена на голів районних у місті Києві державних адміністрацій та керівників комунальних підприємств – організаторів ярмарок,

– говорять у КМДА.

Це рішення спрямоване на захист здоров'я споживачів та запобігання можливим захворюванням у зв'язку з високими температурами під час літніх місяців.

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