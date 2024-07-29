Здорожчання пов'язане з виробничим процесом

Водночас виробники, які працювали з цілорічним циклом виробництва, збільшували вартість своєї продукції. Свої дії вони мотивували стабільним попитом на продукцію високої якості.

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Лише з початку тижня вартість тепличних огірків зросла в середньому на 25%, і на сьогодні дана продукція надходить у продаж по 35 – 55 гривень за кілограм (0,85 – 1,34 доларів за кілограм).

Ситуацію, що склалася, учасники ринку насамперед пов'язують із міжсезонним скороченням пропозиції тепличного огірка на ринку, оскільки багато стаціонарних комбінатів уже завершили збирання врожаю першого обороту, тоді як до нового обороту планують розпочати тільки в другій половині липня.

Ті ж компанії, які продовжують вести реалізацію, практично щодня підвищують ціни, посилаючись на досить активні темпи збуту. Підтримку цінам також надає й обмежена пропозиція огірків відкритого ґрунту.

Важливо Станом на сьогодні тепличні комбінати України вже пропонують огірок до продажу в середньому в 3 рази дорожче, ніж наприкінці липня 2023 року. При цьому багато гравців ринку не виключають, що огірки дорожчатимуть і далі за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту.