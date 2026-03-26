Союзники закривають гаманці: Україні все складніше знайти гроші на зброю

Україні дедалі складніше знаходити нових донорів серед країн НАТО, які б профінансували закупівлю американської зброї для ЗСУ. Водночас державі потрібні мільярди для захисту та оборони від Росії.

Чому союзники не виділяють гроші?

Про це розповіла посол України при НАТО Альона Гетьманчук, пише Bloomberg.

Дивіться також 90% успіху – не в дронах: що вирішує все на фронті

За її словами, наразі лише невелика група країн оплачує основну частину закупівель американського озброєння. А нещодавно до них приєдналася лише Велика Британія.

Водночас звертатися до одних і тих самих небагатьох країн знову і знову за грошима Києву стає дедалі важче.

Це небажання союзників активніше долучатися ускладнює фінансову ситуацію України на тлі того, що війна з Росією триває вже п’ятий рік, а мирні переговори фактично зайшли в глухий кут,

– зауважує видання.

На додачу ще й Угорщина блокує кредит для Києва у розмірі 90 мільярдів євро.

Однак, попри всі ці труднощі, поки що американська зброя продовжує надходити в Україну. Навіть попри те, що США витрачає великі ресурси на війну в Ірані.

Поставки військового обладнання зі США в Україну наразі не зазнали впливу,

– наголосила Гетьманчук.

Пані посол додала, що Україна не отримувала жодних сигналів про те, що Вашингтон не може постачати зброю через війну на Близькому Сході.

Важливо! У НАТО підтвердили, що союзники продовжують фінансувати закупівлі зброї, і техніка регулярно надходить в Україну.

Як Україна отримує американську зброю?

Нагадаємо, Україна отримує американську зброю через програму PURL, яку започаткували США та НАТО влітку минулого року. Ця ініціатива дозволяє країнам Європи та іншим союзникам оплачувати озброєння для Києва, вироблене у Сполучених Штатах.

До програми вже приєдналося понад два десятки країн, не лише з ЄС. Нещодавно, зокрема, Велика Британія погодилася взяти участь у PURL, пише Рolitico.

Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів на програму PURL. Разом ми повинні забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною, необхідною їй у відповідь на жорстокий натиск Путіна,

– заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Наразі постачання зброї за цією програмою оплачується пакетами приблизно по 500 мільйонів доларів. Однак це може призводити до затримок, оскільки домовитися про нові внески не так просто.

Тому в Альянсі ведуть розмови про те, щоб змінити підхід роботи PURL, аби Київ міг отримувати допомогу поступово, коли надходять внески до програми.

Такий формат між тим забезпечив би більш стабільні поставки зброї для ЗСУ. Але фахівці відзначають, що всередині самих держав-донорів просування ініціативи політично може бути складнішим.

Важливо! За оцінками України, на закупівлі американської зброї у 2026 році потрібно близько 15 мільярдів доларів.

Що ще відомо про програму PURL?