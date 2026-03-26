Цінність життя як головний KPI

У багатьох пострадянських структурах досі панує парадигма "виконати завдання за будь-яку ціну". Для нас це утопія. У "Тайфуні" головний стандарт – ефективність, але не ціною життя спеціаліста. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Цифри пояснюють чому. Навчити та відтренувати ефективного пілота дрона – завдання, яке займає щонайменше шість місяців. При цьому багато категорій операторів мають додатково виконувати функції інженерів і механіків – ремонтувати та переналаштовувати системи прямо в полі. За оцінками фахівців, до 90% успіху в дронових операціях залежить від підготовки команди, а не від технологій. "Дрон сам по собі, без злагодженої роботи команди, нічого не дає".

Втрата людини – це втрата цілої ділянки фронту завтра. Ми будуємо довіру: боєць знає, що його підстрахують, і що він має право на помилку, якщо вона стає спільним досвідом.

Культура "не з-під батога"

Більшість наших бійців – мобілізовані цивільні. Вчорашні художники, математики, бізнесмени. Ми не використовуємо середньовічні методи "кулака по столі". Чому? Бо креатив не народжується під тиском.

Я бачив, як наші хлопці в мороз -20 градусів підіймали дрон з розігрітим мастилом, щоб "розморозити" антену на 60-метровій вежі. Цю ідею неможливо нав'язати наказом. Вона народжується лише тоді, коли боєць щиро хоче виконати задачу.

І Україна це розуміє системно. Понад 150 000 військовослужбовців зареєструвалися на онлайн-курси з технологій та електронної боротьби з 2022 року – показник того, наскільки швидко країна перенесла навчання у доступний формат. Наша роль як командирів – підтримувати цей вогонь, а не гасити його бюрократією.

Переоцінка ворога: "Молнії" та "Шахеди"

Ми часто сміялися з російських "мангалів" на танках чи дешевих ворожих дронів "Молнія". Але недооцінка – це шлях до поразки. Те, що виглядає як "палиці та скотч", може нести танкову міну і бути надзвичайно небезпечним через масовість.

У вересні 2025 року Росія запустила понад 800 дронів за одну ніч. Відповідати ракетами на кожен – нереально ні фінансово, ні технічно. Ми приземляємо ці "вироби" стрілецькою зброєю та дронами-перехоплювачами. Збивати "Шахеди" дронами – це вже не майбутнє, а рутина, яка рятує мільйони бюджетних коштів і, головне, життя людей.

Від "гасіння пожеж" до системної роботи

"Тайфун" створювався як мобільний резерв для стабілізації складних ділянок. Але війна змінюється. Сьогодні ми працюємо на більшій тактичній глибині (30 – 40 кілометрів), використовуючи вузькоспеціалізовані засоби – літаки-бомбери, дрони на оптоволокні, важкі системи розвідки.

Влітку 2024 року Україна стала першою країною у світі, яка створила окремий вид збройних сил, присвячений дронам – Сили безпілотних систем. Аналітики оцінюють, що дрони відповідають приблизно за 70% бойових втрат з обох сторін.

Новина про створення полків безпілотних систем у Нацгвардії – це сигнал, що наш підхід масштабується. "Тайфун" стає базисом для будівництва потужних, інтелектуальних підрозділів, де командир – це передусім фахівець, який розуміє специфіку БпЛА.

Безперервне навчання

Те, що ми вчили вчора на полігоні, сьогодні на фронті може бути неактуальним. Тому у нас діє система "бойового наставництва": новачок ніколи не йде на позицію сам – лише з досвідченим пілотом.

Держава рухається в тому ж напрямку. У 2025 році в Україні функціонувало 34 сертифіковані навчальні центри для операторів безпілотних систем, з яких 19 спеціалізуються виключно на БпЛА. За рік підготовлено понад 5 000 операторів. Данія виділила близько 33 мільйонів євро на модернізацію українських військових навчальних центрів – фінансування інфраструктури, обладнання та підготовки інструкторів до 2027 року.

Миттєвий обмін досвідом – з'явилися дрони на оптоволокні, завтра про це вже знає весь підрозділ – це наш секрет швидкості. Уроки нашого та інших українських підрозділів вже поширюються на союзників: у 2025 році українські інструктори навчали британські, данські, польські, австралійські та шведські війська тактиці дронової боротьби.

Ми – інші. Ми не Радянський Союз і не Росія. Наша перевага – у гнучкості, чесності перед собою та нескінченному інженерному креативі. Небо належить тим, хто вміє мріяти і прораховувати кожен крок одночасно.