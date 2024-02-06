Росія може допомагати КНДР обходити західні санкції в обмін на снаряди

Американські розвідувальні служби виявили, що Росія може намагатися допомогти Північній Кореї отримати доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на ракети та боєприпаси. Росія вже дозволила вивести мільйони доларів заморожених активів Північної Кореї.

Зброя в обмін на обхід санкцій

Росія допомогла КНДР отримати доступ до міжнародних банківських мереж після того, як Корея передала країні-агресору зброю для використання проти України.

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Минулого місяця у Білому Домі заявили, що мають докази щодо передачі Північною Кореєю балістичних ракет для Росії. А згідно з аналізом британського центру з безпеки, Пхеньян також відправив 2,5 мільйона набоїв.

За даними розвідувальних служб, Росія дозволила вивести 9 мільйонів доларів з 30 мільйонів доларів, заморожених на рахунках Північної Кореї, розміщених у російській фінансовій установі. Ці кошти, за їхніми словами, мають бути використані Північною Кореєю для закупівлі сирової нафти.

Рахунки в російських банках

Крім того, за даними розвідувальних служб, фронтова компанія Північної Кореї недавно відкрила рахунок в іншому російському банку, що свідчить про те, що Москва може допомагати Пхеньяну обходити санкції ООН, які забороняють більшості банків проводити операції з Північною Кореєю.

! Новий банківський рахунок належить Південній Осетії, самопроголошеній незалежній державі в регіоні Кавказу, яка має близькі зв'язки з Росією, за даними службовців, які висловилися умовно для обговорення чутливих розвідувальних питань.

Відтак, нові банківські зв'язки можуть бути ще однією ознакою сталих покращень у відносинах між двома країнами. Таке партнерство надихнуло Північну Корею на ряд погроз для країн Заходу.

Вигода для КНДР

За словами експертів, доступ до фінансових мереж — це лише одна з речей, яку Північна Корея хоче отримати від Росії. Найбільше країна прагне отримати високотехнологічну військову техніку, супутникові технології та атомні підводні човни.

! Банківські угоди можуть мати велике значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшості своєї економіки. Ці відносини можуть сприяти транзакціям не лише в межах Росії, але й за її межами.

Північна Корея може скористатися зв'язками Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину і Південну Африку, які все ще ведуть торгівлю з Росією після введення міжнародних санкцій через війну в Україні.