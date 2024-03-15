США проти стратегічного союзника Путіна: хто допомагає Росії отримувати зброю

Росія продовжує поглиблювати зв'язки з деякими країнами. Нещодавно відбулося посилення співпраці з Росією та Нікарагуа

Що повідомили у США

Міністерство торгівлі США повідомляє про посилення зв'язків між Нікарагуа та Росією. Щобільше американські урядовці занепокоєні активним порушенням прав людини з боку нікарагуанської влади. Йдеться про масові репресії населення.

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Внаслідок цього, у США прийняли рішення про обмеження експорту зброї та товарів військового спрямування у Нікарагуа. Американський уряд також постановив нові суворіші правила торгівлі для іншого роду продукції.

Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі доступні дипломатичні та економічні інструменти для забезпечення відповідальності режиму Ортеги-Мурільо, підтримки прав людини та основних свобод нікарагуанців, оскільки вони прагнуть до більш справедливого і процвітаючого майбутнього,

– повідомляють у Держдепі США

Як співпрацюють Росія та Нікарагуа

Ще у лютому 2024 року у МЗС України заявили про візит представників кримської окупаційної влади до Нікарагуа. Український уряд у відповідь на такі дії звернувся до нікарагуанської влади з нотою протесту.

Сам візит делегації представників окупаційних адміністрацій до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року – з метою підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою і Гранадою,

– повідомляють у МЗС України

Маємо розуміти, що такі дії з боку Нікарагуа суперечать міжнародному праву і підтримують вторгнення Росії в Україну. Крим – тимчасово окупований український півострів, відповідно, визнання його російським з боку нікарагуанської влади, означає відкриту підтримку агресії Кремля.