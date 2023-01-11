Північне море може стати новим промисловим та енергетичним гігантом для Європи, – The Economist

Вторгнення Росії в Україну та газова криза завдали жорстокого удару Європі. Проте енергія вітру може вдихнути нове життя в зелену економіку континенту.

Великий потенціал на північному узбережжі Європи

Нова економіка Європи може сформуватися на відновлюваних джерелах енергії, які формуються в Північному морі та навколо нього.

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Важливо, що перспектива дешевої, великої кількості вітрової енергії приваблює промисловість та інфраструктуру на північне узбережжя Європи.

Як Північне море може врятувати від енергетичної кризи

За прогнозами аналітиків, якщо ця новонароджена економіка процвітатиме, це може дати континенту

Сильні вітри Північного моря та відносна мілководдя роблять його величезним басейном потенційної енергії. Завдяки вищим і потужнішим вітровим турбінам, ефективнішим підводним кабелям та іншим технологічним досягненням узбережжя моря все більше використовують.

До слова, група з 9 країн поблизу Північного моря планує встановити 260 гігаватів офшорної вітроелектростанції до 2050 року — майже в п’ять разів більше, ніж у світі сьогодні.

Це достатньо для забезпечення електроенергією всіх майже 200-мільйонних домогосподарств Євросоюзу.

А на узбережжі Північного моря в Німеччині планується побудувати об’єкти для перетворення аміаку, який легше транспортувати, на водень для паливних заводів у сусідніх індустріальних парках.

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Не тільки відновлення енергетичного балансу

Економіка Північного моря може стати моделлю для інших частин континенту. До прикладу, Піренейський півострів з його величезним сонячним потенціалом.

що такі зміни в економічній географії Європи не тільки допоможуть континенту досягти своїх кліматичних амбіцій і відновити баланс енергетичного баланс, але можуть породити зелені корпоративні гіганти.

Однак, щоб ця економіка злетіла, Європі слід скоротити бюрократичну тяганину: отримання дозволу на будівництво нової ВЕС може зайняти десять років, а то й більше. Урядам доведеться полегшити перехід.