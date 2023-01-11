Северное море может стать новым промышленным и энергетическим гигантом для Европы – The Economist

Вторжение России в Украину и газовый кризис нанесли жестокий удар Европе. Однако энергия ветра может вдохнуть новую жизнь в зеленую экономику континента.

Большой потенциал на северном побережье Европы

Новая экономика Европы может сформироваться на возобновляемых источниках энергии, которые формируются в Северном море и вокруг него.

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Важно, что перспектива дешевой, изобилия ветровой энергии привлекает промышленность и инфраструктуру на северное побережье Европы.

Как Северное море может спасти от энергетического кризиса

По прогнозам аналитиков, если эта новорожденная экономика будет преуспевать, это может дать континенту

Сильные ветры Северного моря и относительное мелководье делают его огромным бассейном потенциальной энергии. Благодаря более высоким и мощным ветровым турбинам, более эффективным подводным кабелям и другим технологическим достижениям побережья моря все больше используют.

К слову, группа из 9 стран вблизи Северного моря планирует установить 260 гигаваттов оффшорной ветроэлектростанции к 2050 году — почти в пять раз больше, чем сегодня в мире.

Это достаточно для обеспечения электроэнергией всех почти 200-миллионных домохозяйств Евросоюза.

А на побережье Северного моря в Германии планируется построить объекты для превращения легче транспортируемого аммиака в водород для топливных заводов в соседних индустриальных парках.

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Не только восстановление энергетического баланса

Экономика Северного моря может стать моделью других частей континента. К примеру, Пиренейский полуостров с его огромным солнечным потенциалом.

что такие изменения в экономической географии Европы не только помогут континенту достичь своих климатических амбиций и восстановить баланс энергетического баланса, но могут породить зеленые корпоративные гиганты.

Однако, чтобы эта экономика взлетела, Европе следует сократить бюрократические проволочки: получение разрешения на строительство новой ВЭС может занять десять лет, а то и больше. Правительствам придется облегчить переход.