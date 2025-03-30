Зеленський оприлюднив декларацію за 2024 рік

На сайті Офісу Президента з'явилися дані про декларацію Володимира Зеленського за минулий рік. Доходи глави держави зросли.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Яка декларація Зеленського за 2024 рік

На сайті ОП вказано, що дохід родини президента України порівняно з попереднім роком збільшився. Це відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік. Згідно з декларацією за минулий рік, доходи глави держави та членів його сім'ї склали 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні,

– сказано в повідомленні.