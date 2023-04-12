Зеленський підписав законопроєкт про рекордне збільшення бюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету. Більшість коштів піде на оборонні потреби.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк. За його даними, закон набуде чинності у четвер, 13 квітня.

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Закон передбачає збільшення видатків на сектор безпеки і оборони

Володимир Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків бюджету на 537 мільярдів гривень. 19 мільярдів із цієї суми підуть до резервного фонду, а решта буде використано на потреби оборони та безпеки.

518 мільярдів, призначених на оборону, буде поділено таким чином:

Міноборони – 372,4 мільярда гривень. З них оплата праці – 364 мільярди гривень;

Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС – 98,3 мільярда гривень. З них оплата праці – мільярди гривень;

ГУР – мільярди гривень;

СБУ – 9,3 мільярда гривень;

Адміністрації Держспецзв'язку – 31,6 мільярда гривень;

Служби зовнішньої розвідки – 807,6 мільярда гривень;

НАБУ – 50,6 мільярда гривень.

Ніколи в історії України не робили такі значні зміни в Бюджет одночасно… Сподіваюсь, що ніколи і не буде більше такої необхідності,

– додав Железняк.

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