Нові санкції проти Росії можуть негативно позначитися на світовій економіці, однак вони необхідні для стримування збройної агресії. Володимир Зеленський розповів, як за такого сценарію діяти, аби світова економіка не впала.

Чи діють санкції

В інтерв'ю виданню The Times Володимир Зеленський пояснив, що санкції діяли б ефективніше, якби країни з великими економіками не "допомагали Росії вижити".

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Володимир Зеленський Президент України Санкції мають результат. Якби великі економіки світу, як-от Індія, Китай, Туреччина і ще кілька країн, що не спрямували санкції проти Росії, не допомагали їй економічно вижити. Енергетика для цих великих держав буде ринковою, а вони використовують час війни, час, коли людство втрачає людство. Якби ці країни переоцінили свої цінності, то санкції діяли б повністю.

Попри очікування економічного краху через західні санкції, російська економіка все ще функціонує, хоча й ризикує "перегрітися".

Як раніше писав The Washington Post, Росія може фінансувати війну в Україні ще кілька років завдяки значним доходам від нафти.

Зауважте! Економісти зазначають, що Росії вдається триматися на плаву завдяки продажу нафти, особливо в країни Азії, такі як Китай та Індія, які продовжують її купувати, допомагаючи компенсувати втрати від санкцій.

Проте внутрішні ризики залишаються. Росія стикається з "перегрівом" економіки, оскільки швидке зростання зарплат може призвести до інфляційного тиску та ускладнити ситуацію.