Чи діють санкції

В інтерв'ю виданню The Times Володимир Зеленський пояснив, що санкції діяли б ефективніше, якби країни з великими економіками не "допомагали Росії вижити".

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Володимир Зеленський Президент України Санкції мають результат. Якби великі економіки світу, як-от Індія, Китай, Туреччина і ще кілька країн, що не спрямували санкції проти Росії, не допомагали їй економічно вижити. Енергетика для цих великих держав буде ринковою, а вони використовують час війни, час, коли людство втрачає людство. Якби ці країни переоцінили свої цінності, то санкції діяли б повністю.

Попри очікування економічного краху через західні санкції, російська економіка все ще функціонує, хоча й ризикує "перегрітися".

Як раніше писав The Washington Post, Росія може фінансувати війну в Україні ще кілька років завдяки значним доходам від нафти.

Зауважте! Економісти зазначають, що Росії вдається триматися на плаву завдяки продажу нафти, особливо в країни Азії, такі як Китай та Індія, які продовжують її купувати, допомагаючи компенсувати втрати від санкцій.

Проте внутрішні ризики залишаються. Росія стикається з "перегрівом" економіки, оскільки швидке зростання зарплат може призвести до інфляційного тиску та ускладнити ситуацію.