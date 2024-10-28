Действуют ли санкции

В интервью изданию The Times Владимир Зеленский объяснил, что санкции действовали бы эффективнее, если бы страны с большими экономиками не "помогали России выжить".

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Владимир Зеленский Президент Украины Санкции имеют результат. Если бы крупные экономики мира, такие как Индия, Китай, Турция и еще несколько стран, не направили санкции против России, не помогали ей экономически выжить. Энергетика для этих крупных государств будет рыночной, а они используют время войны, время, когда человечество теряет человечество. Если бы эти страны переоценили свои ценности, то санкции действовали бы полностью.

Несмотря на ожидания экономического краха из-за западных санкций, российская экономика все еще функционирует, хотя и рискует "перегреться".

Как ранее писал The Washington Post, Россия может финансировать войну в Украине еще несколько лет благодаря значительным доходам от нефти.

Заметьте! Экономисты отмечают, что России удается держаться на плаву благодаря продаже нефти, особенно в страны Азии, такие как Китай и Индия, которые продолжают ее покупать, помогая компенсировать потери от санкций.

Однако внутренние риски остаются. Россия сталкивается с "перегревом" экономики, поскольку быстрый рост зарплат может привести к инфляционному давлению и осложнить ситуацию.