Зеленський різко звернувся до Vitol – найбільшого трейдера, який транспортує нафту Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до найбільшого незалежного трейдера нафти у світі – Vitol. Причиною було те, що компанія досі постачає "чорне золото" з Росії.

Журналістам стало відомо про це звернення 6 липня. Листі із висвітленням позиції президента написав його радник Олег Устенко. Там нагадали, що це "нахабна нажива на кривавій нафті".

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У Vitol вже обіцяли вийти з ринку росії

Президент не вперше зробив таке звернення до Vitol. Він ще у березні просив трейдера припинити ділові відносини з Росією. У квітні ж нафтотрейдер практично на це відповів. Представники компанії заявили, що обсяг російської нафти "суттєво знизиться у другому кварталі". Продовження заробітку на крові українців пояснили тим, що поточні контрактні зобов'язання лише поступово зменшуються.

А 13 квітня навіть було повідомлення, що компанія нібито планує вийти з російського ринку – повністю припинити транспортування російської нафти до кінця року. Але в листі Олег Устенко наголосив, що ці обіцянки не були виконані. Адже обсяги транспортувань протягом 5 місяців не зменшилися.

Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення,

– нагадав радник Президента України.

Про недотримання слова компанією свідчать дані про перевезення Refinitiv, які зібрали в Global Witness. Вони свідчать, що компанія від початку вторгнення зафрахтувала вже понад 38 мільйонів барелів нафти з російських портів. Вартість цього об'єму енергоносія – приблизно 3,21 мільярда доларів.

Тобто в середньому транспортували понад 9 мільйонів барелів на місяць. Таким чином кремлю допомогли підтримувати бюджет, щоб окупанти далі вбивали дітей і руйнували наші міста.

Відомо, де завантажують російську нафту

Постачання в червні здійснювалися одразу з кількох місць. Vitol завантажували криваву нафту росії з таких портів:

Усть-Луга біля кордону з Естонією;

Санкт-Петербург на Балтійському морі;

Новоросійськ на Чорному морі.

Після них вантажі доходять прямісінько до європейських центрів, включаючи Амстердам і Роттердам. Звідти нафта вже може бути переміщена в інші країни.

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Vitol має частку у "Восток Ойл" – великому проєкті з виробництва нафти та газу росії в Арктиці. Нафтотрейдер заявив, що погодився продати свої акції та нібито перебуває "в процесі завершення юридичних формальностей" щодо продажу.