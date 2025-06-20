Зеленський ввів санкції проти компаній, що виробляють російські дрони

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій РНБО. Обмеження введені проти компаній, які причетні до виробництва російських БПЛА.

Зеленський ввів у дію нові санкції

Указ набирає чинності з дня його опублікування, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ОП.

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Рішення РНБО стосується осіб і компаній, які залучені до виробництва та постачання таких дронів:

"Герань";

"Орлан-10";

"SuperCam";

FPV-систем.

Також, згідно з указом Зеленського, санкції стосуються людей та організацій, що виробляють для "шахедів" комплектуючі.

Зауважте! Крім того, під санкції потрапили учасники схем імпорту деталей для БПЛА "Бандероль", які постачаються через ТОВ "Алабуга Машинері" та підсанкційне АТ "Кронштадт".