Президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти 81 громадянина Росії та 67 російських компаній. До списків увійшли виробники бойових дронів і роботизованих комплексів, постачальники компонентів для російського військово-промислового комплексу та структури, причетні до підготовки операторів БпЛА.

Про це повідомили на сайті Президента України.

Хто потрапив під нові санкції України?

В одному пакеті – 44 громадяни Росії та 31 компанія, які забезпечують російський ВПК продукцією, промисловим обладнанням, інструментами, компонентами й сировиною. Також вони розвивають безпілотні системи та робототехнічні комплекси й готують операторів бойових дронів.

Серед них – підприємство "Сапсан", яке виробляє та постачає безпілотники російським військовим, компанія "Мавітєх", що імпортує до Росії китайські компоненти в обхід санкцій, і завод "Сигнал", який розробляє та виготовляє розвідувальні дрони.

У другому пакеті – ще 37 громадян Росії та 36 компаній. Серед них – підприємство "Агрегат", яке виробляє літаки, вертольоти та комплектувальні до них, зокрема для Су-34; виробник безпілотних систем "Россі", що може виготовляти до 150 таких комплексів на місяць і навчає операторів, а також розробник наземних роботизованих платформ "Новий рубіж".

Під санкції потрапила й військова частина №15644, яка керує полігоном "Капустін Яр". Саме звідти Росія запускає ракети "Орєшнік".

Чому Україна запровадила нові санкції?

Як пояснили в Офісі Президента, компанії з обох списків забезпечують російський ВПК озброєнням, технологіями та компонентами, які Росія використовує у війні проти України. Частина підприємств уже перебуває під обмеженнями ЄС, США та Швейцарії, однак Україна прагне домогтися повної синхронізації санкцій із партнерами.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що мета обмежень – позбавити російських виробників доступу до компонентів і міжнародних ринків. Україна звертатиметься до Євросоюзу, США та інших партнерів із проханням запровадити аналогічні санкції проти компаній, їхніх засновників і керівників.

Раніше, 23 листопада, глава держави ввів у дію санкції проти окупантів і пропагандистів, які співпрацюють із ворогом на тимчасово захоплених територіях України.